AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 17:50,
Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle