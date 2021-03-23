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Gündem
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Ordu'da doluya battaniyeli önlem

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Ordu'da doluya battaniyeli önlem

ORDU'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan fındık tanesi büyüklüğündeki dolu, çevredeki araçlara zarar verdi. Yağışlı havanın süreceği bildirilen Ordu’da vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek için battaniyelerle önlem almaya çalıştı.

Orduda doluya battaniyeli önlem
Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu.

Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da, vatandaşlar doluya karşı tedbir amacıyla, evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı.

Orduda doluya battaniyeli önlem

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