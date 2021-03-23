Ordu'da doluya battaniyeli önlem

Ordu'da dün akşam başlayan sağanak, yerini fındık tanesi büyüklüğünde yağan doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu, birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zararlara neden oldu.

Yağışlı havanın ve şiddetli rüzgarın etkisini sürdüreceği bildirilen Ordu'da, vatandaşlar doluya karşı tedbir amacıyla, evinin önüne park ettiği araçlarının üstünü battaniye, halı ve kilim örtmeye başladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara