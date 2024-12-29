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Ordu'da denizde görüldü, ekipler alarma geçti

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#Ordu#Karadeniz#Varil
Orduda denizde görüldü, ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:16

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde görülen 2 şüpheli varil, ekipleri harekete geçirdi.

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Olay, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli 2 varil gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 varilin de tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Yapılan gerekli incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varilleri teslim aldı.

Orduda denizde görüldü, ekipler alarma geçti

AFAD Ordu İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden KBRN ekiplerimiz şüpheli varil ile ilgili yapılan ölçümler sonucunda kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmamıştır. Varil, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir” denildi. 

 

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#Ordu#Karadeniz#Varil

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