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Ordu'da denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu! Yakınları fenalık geçirdi

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#Ordu#Altınordu#Deniz
Orduda denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu Yakınları fenalık geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 14:39

Ordu’da sabah saatlerinde deniz kenarına vurmuş halde bulunan erkek cesedinin ardından, dalgıç polis ekipleri bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden iki kişinin akraba oldukları öğrenildi.

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Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz kenarında hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, alanda çalışma başlattı. Hayatını kaybeden şahsın Göktan Sedat Günaydın (20) olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Günaydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Orduda denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu Yakınları fenalık geçirdi

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AYNI NOKTADA DENİZDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Olayın ardından bir kişinin daha kayıp olduğu ihbarı alan polis ekipleri, alanda yeniden çalışma başladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, bölgede yaptıkları incelemelerin ardından denize girerek, sualtında arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, iskelenin uç kısmında, suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet Hekimoğlu’nun (19) bedenine ulaşıldı.

Orduda denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu Yakınları fenalık geçirdi

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Hekimoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada olay yerinde gelen yakınları ise fenalık geçirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemeleri ve polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Hekimoğlu’nun cenazesi Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Orduda denizde iki kişinin cansız bedeni bulundu Yakınları fenalık geçirdi

Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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#Ordu#Altınordu#Deniz

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