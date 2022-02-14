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Ordu'da çocukların çaldığı cip terk edilmiş halde bulundu

#Ordu#Oto Galeri#Cip

Ordu’da geçen aylarda bir oto galerisinden otomobil çalarak İstanbul’a gelen ve sonrasında yakalanarak tutuklanan otomobil hırsızlığı zanlısı çocuklar, ceza evinden çıktıktan sonra bir oto galeriye daha girerek lüks cip çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan cip, Fatsa ilçesinde ıssız bir alanda terk edilmiş halde bulundu. Bölgede yaşayan ve çalınan lüks cipi gören çocuklar, aracın çocuklar tarafından buraya getirildiğini, cipin burada bir süre tur attığını ve aracı kullanan çocukların kendilerini görünce panikleyip aracı bırakarak kaçtıklarını belirtti. Polis ekiplerinin çocukları bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, Altınordu ilçesi, Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen galeri ortağı Atakan Enginyurt, arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Şüphe üzerine araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet lüks cipin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.

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ARACIN FATSA İLÇESİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. (14) ile A.T. (13) isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak, diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.

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Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler sonrası, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kent güvenlik sistemi kameralarının incelenmesi sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığı ve buradan çıkış yapmadığı belirlendi. Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi, Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu.

Orduda çocukların çaldığı cip terk edilmiş halde bulundu

“BİZİ GÖRÜNCE PANİKLEYİP ARACI BIRAKTILAR”

Bölgede yaşayan ve çalınan lüks cipi gören çocuklar, aracın çocuklar tarafından buraya getirildiğini, cipin burada bir süre tur attığını ve aracı kullanan çocukların kendilerini görünce panikleyip aracı bırakarak kaçtıklarını belirtti.

Öte yandan aracın bazı noktalarında maddi hasarlar meydana gelirken, polis ekiplerinin çocukları bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Orduda çocukların çaldığı cip terk edilmiş halde bulundu

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#Ordu#Oto Galeri#Cip

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