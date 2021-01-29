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Gündem
Ahmet BAYRAK - DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 23:08 | Son Güncelleme:

Ordu'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

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Ordu'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi
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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi Güney Sokak’ta, Mehmet Özkan’a (88) ait 2 katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının olduğu saatlerde ise evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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