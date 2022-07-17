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Ordu'da çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

#Ordu#Fatsa#Çakmak
Orduda çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

Ordu'da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastanelik oldu.

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Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldikleri öğrenilen Caner Şimşek (20) ile dayısının oğlu Berkan Uygun (21) otomobille gezdikten sonra park ettikleri araçta oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada Caner Şimşek sigarasını yakmak için çakmağı çaktığı sırada çakmak bir anda bomba gibi patladı.

Aracın içinde alevler içinde kalan Caner Şimşek ile Berkan Uygun çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar hastanenin yanık tedavi merkezinde tedavi altına alındı.

Caner Şimşek'in alevler içinde kaldığı sırada Berkan Uygun'un da kurtarmak isterken kollarından ve yüzünden yanarak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ordu#Fatsa#Çakmak

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