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Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)
Haber Giriş: 06.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Ordu'da caddeler köpüklü suyla yıkandı

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Ordu'da caddeler köpüklü suyla yıkandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında boş kalan sokaklar, köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

 

Altınordu İlçe Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çalışmalarını kısıtlamanın yaşandığı hafta sonunda da sürdürdü. İlaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla cadde, sokak ve meydanları detaylı olarak yıkayan ekipler çalışmalarını gün boyu sürdürecek.

Orduda caddeler köpüklü suyla yıkandı

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