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Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu) (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ordu'da bulundu! Rapor hazırlanıyor

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Son dakika haberleri... Ordu'da bulundu! Rapor hazırlanıyor
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'nde yapılan su altı araştırmasında, gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlanıldı.

Ordu İl Kültür Müdürlüğü, Fatsa ilçesine bağlı Örencik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanı Gaga Gölü’nde inceleme yapılması için Bodrum Su Altı Müze Müdürlüğü’nden kente su altı arkeologlarını davet etti.

Arkeologlar, geçen gün göle dalış yaparak inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlanıldı. Gölün altındaki kalıntılar, arkeologlar tarafından fotoğraflandı.

Gölün altındaki kalıntılarla ilgili rapor hazırlandığı öğrenilirken, çıkacak olan rapor doğrultusunda gölün arkeolojik sit alanı olarak tescilleneceği belirtildi.

 

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