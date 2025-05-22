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Ordu'da bir çocuk annesi Arzu'nun ölümü sonrası eşi ve kayınvalidesi tutuklandı

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#Ordu#Çaybaşı#Polis
Orduda bir çocuk annesi Arzunun ölümü sonrası eşi ve kayınvalidesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:20

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 20 yaşındaki bir çocuk annesi Arzu Ay'ın ölümü ilgili soruşturma genişletildi. Genç kadının eşi Cihan A.'nın ardından, kayınvalidesi Kıymet A. da "geline karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Çaybaşı ilçesi İlküvez ile Aşıklı Mahallesi arasındaki mevkide, 11 Mayıs Pazar günü saat 18.00 sıralarında Arzu Ay'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ortaya çıktı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri ve evde yapılan incelemelerin sonucunda Arzu Ay'ın eşi Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A., Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Cihan A., eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı ve eziyet ettiği tespit edilerek "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GELİNİNE KARŞI EZİYET VE KÖTÜ DAVRANMA SUÇU

"Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A. hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşmesi ve alınan yeni ifadeler neticesinde tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet A., Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Mahkeme, Kıymet A.'yı "geline karşı eziyet" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Böylece Arzu Ay'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

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#Ordu#Çaybaşı#Polis

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