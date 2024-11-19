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Ordu'da bebeğe cinsel istismar! Bakanlık'tan açıklama: Bebek ve annesi, devlet himayesine alındı

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#Ordu#Ünye#Cinsel İstismar
Orduda bebeğe cinsel istismar Bakanlıktan açıklama: Bebek ve annesi, devlet himayesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 15:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'da bir kişinin kendi bebeğine istismarda bulunduğu ihbarı üzerine, bebek ve annesinin devlet himayesine alındığını açıkladı. Açıklamada, "Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü. Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

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#Ordu#Ünye#Cinsel İstismar

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