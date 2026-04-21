Ordu'da Aybastı Belediyesi'nde personele satırlı saldırı

Haberin Devamı

Aybastı Belediyesi'ne gelen Y.D. kurumda sekreter olarak görev yapan Adem Demirkale ile bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Y.D, üzerinde gizlediği satırla belediye çalışanına saldırıp, yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Demirkale, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkale, buradan da Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Demirkale'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından Y.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Belediyemize yönelik bugün saat 10.30 sularında gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Kendini bilmez bir kişi, hiçbir sorun ya da şikayet belirtmeksizin belediyemize gelerek, özel kalemde görev yapan personelimize satırla saldırıda bulunmuştur. Bu saldırı yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.