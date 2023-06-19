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Ordu'da arıcının sır ölümü! 50 metre uzakta silah bulundu

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#Ordu#Polis#Kabataş
Orduda arıcının sır ölümü 50 metre uzakta silah bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 15:30

ORDU'nun Kabataş ilçesinde eşini arayıp, vurulduğunu söyledikten sonra arıcılık yaptığı bölgede cesedi bulunan Rasim Topçu'nun (40) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olay yeri yakınında bulunan tabanca ve boş kovan ile vücudundan çıkan mermi çekirdeği, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

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Olay, 16 Haziran'da ilçeye bağlı Alankent Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcılık yaptığı bölgeden cep telefonu ile eşini arayan Rasim Topçu, vurulduğunu söyledi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Ekipler, Topçu'yu yerde sırt üstü, hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Rasim Topçu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

50 METRE UZAKTA TABANCA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Rasim Topçu'nun göğsünde mermi giriş izine rastlandı. Çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu yerde 7,65 mm çapında tabanca ve 1 boş kovan buldu.

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Ekiplerce delil torbasına konan tabanca ve boş kovanın yanı sıra Topçu'nun vücudundan çıkartılan mermi çekirdeği incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Rasim Topçu’nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa kendini mi vurduğu yapılacak çalışmayla netlik kazanacak.

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#Ordu#Polis#Kabataş

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