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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

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#Ordu#Katliam#Olay Anı Kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 17:01

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, arazi meselesi sebebiyle husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahsın saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

Orduda arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıda kurşunlar anne Emine Gülen (58), baba Mehmet Gülen (66) ve oğulları Resul Gülen'e (39) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Orduda arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına yönelik güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile kavga ettiği, sonrasında ise yeğeni, ağabeyi ve yengesini tabanca ile vurduğu anlar yer alıyor.

Orduda arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Olayda, Emine Gülen'in başından vurulduğu görülüyor.

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#Ordu#Katliam#Olay Anı Kamerada

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