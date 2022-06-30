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Ordu'da acı olay! Oyun dehşete dönüştü, kardeş katili oldu

#Ordu#Polis#Cinayet
Orduda acı olay Oyun dehşete dönüştü, kardeş katili oldu

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, babasına ait tabanca ile oynayan T.A. (17), kazara kardeşi Emirhan A.'yı (15) başından vurarak öldürdü.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. ile Emirhan A. kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Orduda acı olay Oyun dehşete dönüştü, kardeş katili oldu
Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Orduda acı olay Oyun dehşete dönüştü, kardeş katili oldu

T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ordu#Polis#Cinayet

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