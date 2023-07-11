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Ordu'da 3 gün denize girmek yasaklandı

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#Ordu#Sel#Deniz
Orduda 3 gün denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 16:33

Ordu'da selin ardından halk sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı. Üç gün denize girilmesi yasaklandı.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandı. Toplantıda, selin vurduğu kentte halk sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda; bugün, yarın ve perşembe günü il genelinde 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı.

Orduda 3 gün denize girmek yasaklandı

Hastanelerin, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi. Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle su verilmeyen şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi kararlaştırıldı.

Su kesintisi olan bölgelerde, Kızılay ile AFAD'ın ambalajlı su dağıtımı yapması da istendi. Su sıkıntısı çözüldükten sonra, su depoları ile şebekelerin klorlu su ile temizlenmesine karar verilerek, böylece oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi amaçlandı. 

 

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#Ordu#Sel#Deniz

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