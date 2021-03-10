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Gündem
ORDU (AA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi

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Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen operasyonda bir depo ve iki iş yerinde 235 bin 500 makaron bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatsa ilçesindeki bir depo ve Ünye ilçesindeki iki iş yerinde arama yaptı.
Aramada depo ve iş yerlerinde 235 bin 500 makaron, 90 kilogram tütün ile sahte bandrol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 makine ve bu makinelere ait rulo ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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