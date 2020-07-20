MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrdu’da 2 sokak karantinaya alındı
GeriGündem Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ORDU’nun Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde 2 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını engellemek için yeni kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, “Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak’ta ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kurban Bayramı'nda evde miyiz? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken sözler
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle