×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da 16 yaşındaki Cengizhan'ı yanlışlıkla vurarak öldüren arkadaşına ev hapsi cezası

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Fatsa#Cengizhan Karacı
Orduda 16 yaşındaki Cengizhanı yanlışlıkla vurarak öldüren arkadaşına ev hapsi cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 15:13

Ordu'nun Fatsa ilçesinde avlandıkları sırada iddiaya göre yanlışlıkla vurduğu arkadaşı 16 yaşındaki Cengizhan Karacı'nın ölümüne neden olan D.D. (16), ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 15 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde avlanan Cengizhan Karacı, iddiaya göre yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savcının talimatı sonrası D.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Fatsa#Cengizhan Karacı

BAKMADAN GEÇME!