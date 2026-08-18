Ordu'da 1.2 milyon TL’lik altın hırsızlığı: 4 gözaltı

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Olay, 15 Ağustos’ta Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. K.T. ve F.T.’ye ait evde bulunan altınların muhafaza edildiği dolabın yerinin değiştirildiği fark edildi. Yapılan kontrolde 100 gram külçe altın, 4 Ajda bilezik, 3 tam altın, isim yazılı kolye, 2 alyans ve 1 bilekliğin çalındığı belirlendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin beyaz renkli otomobille hareket ettiği belirlenirken, aracın 7 Ağustos’ta Fatsa’ya giriş yaptığı ve ardından Korgan, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gülyalı ve Kumru ilçelerinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Fatsa’dan ayrılmasının ardından güzergahtaki ekiplerle bilgi paylaşılırken, söz konusu araç Malatya’nın Hekimhan ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde bulunan 4 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, Fatsa’daki hırsızlık olayında çalınan 100 gram külçe altın, 4 Ajda bilezik, 3 tam altın, isim yazılı kolye, 2 alyans ve bileklik ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantısı bulunmayan 1 kolye ve 1 bileklik daha bulundu.

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4 şüpheli, Hekimhan’dan Fatsa’ya getirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.