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Ordu torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı! Dede ile torunu gözaltına alındı

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#Ordu#Ünye#Trafik Polisi
Ordu torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı Dede ile torunu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 16:24

Ordu’nun Ünye ilçesinde Abdullah D., ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D.'ye cezai işlem uygulayan trafik polisi Erol G.’nin başına sandalye ile vurarak yaraladı. Polis memuru E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Abdullah D. ve torunu gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Ünye ilçesinde meydana geldi. Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücü A.A.D.’nin 15 yaşında olduğunu, ehliyet ve kaskının olmadığını tespit eden ekipler, işlem uyguladı. Bu sırada bölgede kahvehane işleten A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. ile polisler arasında tartışma çıktı.

DEDE İLE TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Abdullah D., mukavemet gösterdiği trafik polisi Erol G.’nin başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Erol G., uyarı amacıyla havaya bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memurunu Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erol G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Abdullah D. ile ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan torunu A. A. D. gözaltına alındı.

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#Ordu#Ünye#Trafik Polisi

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