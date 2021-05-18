Ordu Sağlık Müdürü'nden tam kapanma açıklaması: Yüzde 75 azaldı

Kasapoğlu, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla Ordu Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.

Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Kasapoğlu, salgın döneminin hemşirelik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Kasapoğlu, hemşirelerin bu süreçte özveriyle görevlerini yerine getirdiğine işaret ederek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Toplum olarak hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz." diye konuştu.

Tam kapanma sürecinde vaka sayılarının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Kasapoğlu, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde vaka sayılarının yüzde 75 azaldığını ve azalmaya devam ettiğini kaydetti.

Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, Türkiye'ye gelecek 100 milyon doz aşı sayesinde aşılama çalışmalarını hızlandırarak salgınla mücadelede önemli kazanımlar elde edeceklerini belirterek, "Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyarak kazanımlarımızı koruyalım." dedi.

Sağlık çalışanlarının aynı zamanda birer sağlık elçisi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, gittikleri her yerde, bulundukları her ortamda maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin öneminin vurgulanmasını istedi.

Kasapoğlu, hemşirelere çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara