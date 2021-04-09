Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında toplam 5 tane hane bulunmaktadır. Bu hanelerden ilk 2'si illerin kodu olmaktadır. Daha sonra kullanılan 3 hane ise ilçeleri teslim etmektedir. Bu sayede kargo dağıtım hizmetleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

Ordu İlinin Posta Kodu Kaçtır?

Kargo trafiğinde teslim edilecek belge veya koliler ilk olarak posta kodunun ilk iki hanesine bakılarak ayrışır. İllere göre ayrışan kargolar sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Bu sayede kargolar önce illere daha sonra da ilçelere göre dağıtılır. Ordu ilinin posta kodu 52000’dir.

Ordu İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Ordu ilinde 19 ilçe vardır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sistem kargo trafiğinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Akkuş - 52950

Altınordu - 52200

Aybastı - 52500

Çamaş - 52430

Çatalpınar - 52420

Çaybaşı - 52310

Fatsa - 52410

Gölköy - 52600

Gülyalı - 52010

Gürgentepe - 52610

İkizce - 52320

Kabadüz (Karadüz) - 52020

Kabataş - 52510

Korgan - 52700

Kumru - 52800

Mesudiye - 52900

Perşembe - 52760

Ulubey - 52850

Ünye - 52300

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