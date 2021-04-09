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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:14 | Son Güncelleme:

Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde kargo trafiğini düzenleyen, kargo teslim ve dağıtım bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan temel şey posta kodlarıdır. Ülkemizdeki posta kodları illere ve ilçelere göre değişkenlik göstermektedir. Peki, Ordu ilinin posta kodu nedir? Ordu ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.

Posta kodlarında toplam 5 tane hane bulunmaktadır. Bu hanelerden ilk 2'si illerin kodu olmaktadır. Daha sonra kullanılan 3 hane ise ilçeleri teslim etmektedir. Bu sayede kargo dağıtım hizmetleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

 Ordu İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Kargo trafiğinde teslim edilecek belge veya koliler ilk olarak posta kodunun ilk iki hanesine bakılarak ayrışır. İllere göre ayrışan kargolar sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Bu sayede kargolar önce illere daha sonra da ilçelere göre dağıtılır. Ordu ilinin posta kodu 52000’dir.

 Ordu İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

 Ordu ilinde 19 ilçe vardır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sistem kargo trafiğinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

 Akkuş - 52950

 Altınordu - 52200

 Aybastı - 52500

 Çamaş - 52430

 Çatalpınar - 52420

 Çaybaşı - 52310

 Fatsa - 52410

 Gölköy - 52600

 Gülyalı - 52010

 Gürgentepe - 52610

 İkizce - 52320

 Kabadüz (Karadüz) - 52020

 Kabataş - 52510

 Korgan - 52700

 Kumru - 52800

 Mesudiye - 52900

 Perşembe - 52760

 Ulubey - 52850

 Ünye - 52300

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