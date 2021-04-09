Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Ülkemizde kargo trafiğini düzenleyen, kargo teslim ve dağıtım bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan temel şey posta kodlarıdır. Ülkemizdeki posta kodları illere ve ilçelere göre değişkenlik göstermektedir. Peki, Ordu ilinin posta kodu nedir? Ordu ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.
Posta kodlarında toplam 5 tane hane bulunmaktadır. Bu hanelerden ilk 2'si illerin kodu olmaktadır. Daha sonra kullanılan 3 hane ise ilçeleri teslim etmektedir. Bu sayede kargo dağıtım hizmetleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.
Ordu İlinin Posta Kodu Kaçtır?
Kargo trafiğinde teslim edilecek belge veya koliler ilk olarak posta kodunun ilk iki hanesine bakılarak ayrışır. İllere göre ayrışan kargolar sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır. Bu sayede kargolar önce illere daha sonra da ilçelere göre dağıtılır. Ordu ilinin posta kodu 52000’dir.
Ordu İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?
Ordu ilinde 19 ilçe vardır ve bu ilçelerin her birinin posta kodu diğerinden farklıdır. Bu sistem kargo trafiğinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.
Akkuş - 52950
Altınordu - 52200
Aybastı - 52500
Çamaş - 52430
Çatalpınar - 52420
Çaybaşı - 52310
Fatsa - 52410
Gölköy - 52600
Gülyalı - 52010
Gürgentepe - 52610
İkizce - 52320
Kabadüz (Karadüz) - 52020
Kabataş - 52510
Korgan - 52700
Kumru - 52800
Mesudiye - 52900
Perşembe - 52760
Ulubey - 52850
Ünye - 52300
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