Ordu Köyü Projesine bir destek daha

Haberin Devamı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası‘nın depremzedeler için hayata geçirdiği konteyner kampanyası büyümeye devam ediyor.

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal, "Dernek ve Vakıf üyelerimizin katkılarıyla, dayanışma güçlendirir diyerek Ordu Köyü projesine destek oluyoruz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Adıyaman Gölbaşı’nda Kuracağı Ordu Köyü projesine 2 özel konteynerla biz de katılıyoruz. Konteynerlardan biri çocuklara sanat atölyesi, diğeri de psikolojik travmaya karşı destek merkezi olarak tasarlanıyor. Sanat atölyesi ve psikolojik travma merkezinde, Gönüllü eğiticilerimiz ve uzman psikiyatristlerle Adıyaman’ın yanında olacağız" dedi.