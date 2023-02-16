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Ordu Köyü Projesine bir destek daha

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#Deprem#Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası#Ordu Kültür Sanat Vakfı
Ordu Köyü Projesine bir destek daha
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 16:57

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın deprem bölgesinde zor şartlar yaşayan vatandaşlar için başlattığı Ordu Köyü Projesine, Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı'ndan destek geldi. Vakfın başkanı Tevfik Serdar Köksal, Ordu Köyü projesine 2 özel konteynerla destek vereceklerini açıkladı.

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Ordu Ticaret ve Sanayi Odası‘nın depremzedeler için hayata geçirdiği konteyner kampanyası büyümeye devam ediyor.

Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal, "Dernek ve Vakıf üyelerimizin katkılarıyla, dayanışma güçlendirir diyerek Ordu Köyü projesine destek oluyoruz. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Adıyaman Gölbaşı’nda Kuracağı Ordu Köyü projesine 2 özel konteynerla biz de katılıyoruz. Konteynerlardan biri çocuklara sanat atölyesi, diğeri de psikolojik travmaya karşı destek merkezi olarak tasarlanıyor. Sanat atölyesi ve psikolojik travma merkezinde, Gönüllü eğiticilerimiz ve uzman psikiyatristlerle Adıyaman’ın yanında olacağız" dedi.

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#Deprem#Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası#Ordu Kültür Sanat Vakfı

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