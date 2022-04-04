Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ordu iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Ordu İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

#Ordu İftar Vakti#Sahur Saati#Akşam Ezanı

Ordu imsakiye bilgileri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Bu imsakiye içerisinde il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Ordu'da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur vaktini yayımlanan imsakiye içerisinden öğrenebiliyorlar. Peki, Ordu iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman?

Haberin Devamı

Ordu iftar, imsak, sahur vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Son oruç Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Ordu'da iftar saati bu akşam 19:03 olacak.

ORDU İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Ordu iftar saati 19:03 olacak.

ORDU SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ordu sahur saati 04:31 olacak.

ORDU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ordu’da bu akşam teravih namazı 20:25’de kılınacak.

ORDU İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  04:3619:0120:22*
203.04.2022  04:3419:0220:24
304.04.2022  04:3319:0320:25
405.04.2022  04:3119:0420:26
506.04.2022  04:2919:0520:28
607.04.2022  04:2719:0620:29
708.04.2022  04:2519:0720:30
809.04.2022  04:2319:0820:32
910.04.2022  04:2119:0920:33
1011.04.2022  04:1919:1020:34

ORDU İMSAKİYESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu İftar Vakti#Sahur Saati#Akşam Ezanı

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF