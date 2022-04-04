Ordu iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Ordu İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

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Ordu iftar, imsak, sahur vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Son oruç Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Ordu'da iftar saati bu akşam 19:03 olacak.

ORDU İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Ordu iftar saati 19:03 olacak.

ORDU SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ordu sahur saati 04:31 olacak.

ORDU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ordu’da bu akşam teravih namazı 20:25’de kılınacak.

ORDU İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:36 19:01 20:22* 2 03.04.2022 04:34 19:02 20:24 3 04.04.2022 04:33 19:03 20:25 4 05.04.2022 04:31 19:04 20:26 5 06.04.2022 04:29 19:05 20:28 6 07.04.2022 04:27 19:06 20:29 7 08.04.2022 04:25 19:07 20:30 8 09.04.2022 04:23 19:08 20:32 9 10.04.2022 04:21 19:09 20:33 10 11.04.2022 04:19 19:10 20:34

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