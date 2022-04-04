Ordu iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Ordu İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

Ordu iftar, imsak, sahur vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Son oruç Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Ordu'da iftar saati bu akşam 19:03 olacak.
ORDU İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Ordu iftar saati 19:03 olacak.
ORDU SAHUR SAATİ KAÇTA?
Ordu sahur saati 04:31 olacak.
ORDU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ordu’da bu akşam teravih namazı 20:25’de kılınacak.
ORDU İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|04:36
|19:01
|20:22*
|2
|03.04.2022
|04:34
|19:02
|20:24
|3
|04.04.2022
|04:33
|19:03
|20:25
|4
|05.04.2022
|04:31
|19:04
|20:26
|5
|06.04.2022
|04:29
|19:05
|20:28
|6
|07.04.2022
|04:27
|19:06
|20:29
|7
|08.04.2022
|04:25
|19:07
|20:30
|8
|09.04.2022
|04:23
|19:08
|20:32
|9
|10.04.2022
|04:21
|19:09
|20:33
|10
|11.04.2022
|04:19
|19:10
|20:34