Ordu-Giresun Havalimanında uçağa bomba ihbarı

Ordu’nun Gülyalı ilçesi ile Giresun’un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanında bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekiplerÿsevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara