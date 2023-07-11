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Ordu Fatsa'da dereye düşen Naciye Yılmaz aranıyor

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#Ortdu#Fatsa#Sel
Ordu Fatsada dereye düşen Naciye Yılmaz aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:52

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sel nedeniyle dereye düşen Naciye Yılmaz (64) için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

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Olay, dün ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz’dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yılmaz’ın başörtüsünü buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Sabah olay yerine yeniden gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

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Naciye Yılmaz’ın oğlu Metin Yılmaz, “Dün sabah annem, inekleri sağıyor. Süt kabını evin önüne bırakarak hayvanlar için yaprak kesmeye gidiyor. O sırada ayağı kayıp suya düştüğünü düşünüyoruz. Benim olaydan saat 14.00’te haberim oldu. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Umutlu bekleyişimiz var" diye konuştu.

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#Ortdu#Fatsa#Sel

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