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Ordu Çamaş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! 17 kişi yarandı

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#Ordu#Çamaş#Trafik
Ordu Çamaşta minibüs ile otomobil çarpıştı 17 kişi yarandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 13:17

ORDU'da, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza, Çamaş ilçesinde, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ercan Ekinci yönetimindeki 34 JP 9538 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, ilçe girişi yakınlarında Uğur Güneş'in kullandığı 48 AAT 577 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.(DHA)

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#Ordu#Çamaş#Trafik

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