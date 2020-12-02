‘Ordu bizim ordumuz’

ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ

“4-5 saat sürdü kabine toplantısı. Sağlıkla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlerden tek satır yok. Toplam 383 bin işyeri kapanacak. Buralarda aileleri ile birlikte 2 milyon 100 bin kişi gelir elde etmeyecek. Esnaf kardeşimiz Ahi Evran Ocağı’ndan gelir. Ciddi bir kültür derinliği vardır. Bunun sonucudur ki Anayasamız esnaf ve sanatkâr için özel bir düzenleme yapmış.

Anayasa Madde 173., ‘Devlet, esnaf ve sanatkârları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ diyor. Pandemi döneminde sizi korudu, destekledi mi? Hayır. ‘Dükkânı kapat’ dediler, kapatmaları doğrudur ama sosyal devlet olarak ona o geliri sağlamak zorundadır. (Esnafa) Kendini hiç sahipsiz hissetme, umutsuzluğa da kapılma. Esnaf bakanlığı kurduğumuz zaman derdini anlatacak, sorunu çözecek bakan bulacaksın. Yine söylüyor Erdoğan, ‘Paranın rengi dini yoktur, para paradır.’ Para paradır ama aynı zamanda sömürge aracıdır.

BİZ CHP OLARAK ‘NOTA VER’ DEDİK

Ordu bizim ordumuzdur, Peygamber ocağıdır. Ordu aynı zamanda, hiç kimse unutmasın Mustafa Kemal’in ordusudur. Bu kişiye hatırlatmak ve sormak isterim; sen Başbakanken 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de biri binbaşı 11 askerin başına çuval geçirilip kelepçelenip götürüldüğünde ne yaptın? Biz CHP olarak, ‘Nota ver’ dedik. Verdiği cevap, ‘Ne notası, müzik notası mı?’ Sen mi bana ordudan bahsedeceksin?

AKDENİZ’DE BİR GEMİMİZ ARANDI

Akdeniz’de bir gemimiz arandı. Yunan komutan, Almanya, İtalya aradılar. ‘Arama yapacağız’ diye Türkiye’ye bildiriyorlar. 4 saat geçiyor cevap yok. Türkiye’den cevap yok. Çünkü kimse Erdoğan’a ulaşamıyor. 5’inci saatin sonunda cevap vermezseniz kabul ediyorsunuz sayıyorlar. Bunlar da gemiyi arıyorlar. Ne tepki geldi? Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması, bu olayın kapatılmasına yöneliktir. Akdeniz’in ortasında mürettebatı tutukladılar, aramayı yaptılar senden tık yok tık. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı malvarlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa ve o sonuç alınıyorsa, o ülkede o Cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur.”

KILIÇDAROĞLU’NA JET YANIT

Ömer Çelik



Kılıçdaroğlu’nun sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tepki geldi. Çelik, Twitter’da şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir ‘demokrasi sorunu’ haline gelmiştir.” İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan “vekil”ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!” ifadelerini kullandı.