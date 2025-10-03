Orban yine AB’yi suçladı… Avrupa güvenlik gündemiyle toplandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı toplantıya bir kez daha Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın çıkışları damga vurdu. Ukrayna için üyelik değil stratejik ortaklık isteyen Orban, Avrupa Birliği’ni savaş planları hazırlamakla suçladı.

Orban durumun ciddi olduğunu belirterek, “Açıkça savaş yanlısı öneriler masada. AB fonlarını Ukrayna’ya devretmek istiyorlar. Her türlü hukuki hileyle Ukrayna’nın üyeliğini hızlandırmaya çalışıyorlar. Silah teslimatlarını finanse etmek istiyorlar. Tüm bu öneriler, Brüksel’in savaşa girmek istediğini açıkça gösteriyor” dedi.

Orban, sosyal medya üzerinden kendisine, “Savaşı başlatan ve savaş ortamında yaşamamıza neden olan Rusya. Bu zamanda tek soru kimin tarafında olduğundur” mesajı gönderen Polonya Başbakanı Donald Tusk’la atıştı. Orban, Tuska’a verdiği cevapta, “Rusya ve Ukrayna savaşta. Macaristan değil. Ukrayna’nın yanında yer almanı anlıyorum. Biz Macaristan’dan yanayız. Senin sorun savaşı kimin kazanacağı, benim sorum savaşı bitirebilir miyiz? Avrupa, sonsuz bir savaş peşinde koşmak yerine barış için müzakere etmelidir” ifadelerini kullandı. Son dönemde varlık sebebi sıkça tartışılmaya başlanan EPC’de ana gündem maddeleri savunma ve güvenlikti.