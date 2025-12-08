Orantısız estetiğe tazminat

Haberin Devamı

ANKARA’da yaşayan, güzellik merkezi sahibi Didem K. (45), vücudunda meydana gelen sarkma ve daha güzel, sağlıklı görüntüye kavuşmak için meme operasyonu yaptırmaya karar verdi. Bunun için Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doktor N.B.’ye başvurdu. Didem K., 11 Aralık 2022’de ameliyat oldu. Sargıların alınmasının ardından Didem K., iki memesi arasında yoğun bir asimetri, meme başı dikişlerinde ölçüsüzlük ve orantısızlık olduğunu fark ederek doktoruna gitti.

İddiaya göre doktoru da bazı kremler ile meme masajı yapılmasını önerdi. Didem K. operasyonda arzu ettiği sonucu almaması nedeniyle avukatı Kemal Ulusoy aracılığıyla doktor hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle Ankara Birinci Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme dosya için bilirkişiden görüş aldı. Bilirkişi heyeti, mahkemeye sunduğu raporunda özetle, “Tespit edilen asimetri ve şekil bozukluğunun yapılan işlem sonrası gelişen enfeksiyon ve nekroz sonucu olduğu, kişide kozmetik soruna yol açan memede asimetri ve şekil bozukluğu tespit edildiğinden şikâyete konu ameliyat sonrası gelişen enfeksiyon ve nekroz komplikasyonunun iyi yönetilemediğinin kabulü” gerektiği ifade edildi.

117 BİN TL ÖDEYECEK

Dosyayı 5 Kasım’da karara bağlayan mahkeme, Didem K.’ya 42 bin 735 TL maddi, 75 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, “Söz konusu işlemlerin davacının, kendisini daha iyi hissetmesi amacıyla yaptırdığı halde yapılan işlemler sonrasında beklediği faydayı sağlayamadığı, davalının özen yükümlülüğünü ihlal ettiği ve eser sözleşmesinin niteliği gereği yüklenicinin sonucu garanti etmiş sayılması karşısında davacının ödemiş olduğu operasyon bedeli ile birlikte ortaya çıkan sonuç itibarı ile yaşamış olduğu üzüntü ve ızdırap nedeniyle kişilik haklarının zarar gördüğü anlaşılmıştır” denildi.