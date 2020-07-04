Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz katıldı. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan, aralarında Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını verdikleri öne sürülen Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Suud el- Kahtani’nin de olduğu 20 sanık, firari durumda.

‘BİRBİRİMİZDEN ETKİLENDİK’

İddianamenin okunmasının ardından Hatice Cengiz şunları söyledi: “6 Mayıs 2018’de Cemal Bey’le tanıştım. Konferansta diyaloğumuz oldu. Türkiye’ye gelince kaldığı otelin lobisine davet etti. Görüştük, birbirimizden etkilendik. Sonrasında mesajlar, aramalar. Duygusal görüşmelerdi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ev aldık. Fiziksel, ruhsal anlamda Cemal ile evli gibi hissettim, bunu özellikle belirtmek istiyorum. ‘Biz nasıl evleneceğiz?’ diye Amerika’dayken de sormuştu.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gittik. 28 Eylül 2018’de. Girişte güvenlik telefonları isteyince Cemal telefonlarını bana verdi. Çıktıktan sonra yeniden Suudi Arabistan Konsolosluğu’na gitmemiz gerektiğini söyledi. Evraklar İçişleri Bakanlığı’ndan geleceği için uzun süreceğini söyledi. İçeride onu iyi karşılamışlar, çok ilgilenmişler. ‘Ben Londra’dan gelince gider evrakları alırız’ dedi ve ülkeden ayrıldı.

2 EKİM’DE SON GİRİŞ

İlk girişinde endişesini bildiğim için yanında olmak istedim. Konsolosluktan, ‘geldiğinde bize haber ver’ dediler. (2 Ekim günü) İçeri girince orada beklemeye başladım. 3-3.5 saat bekledim. Konsolosluğun resmi olarak kapandığını öğrenince çok ciddi endişe yaşamaya başladım. Kapıda bekleyen Türk polisine gittim. ‘Cemal çıkmadı’ dedim. Polis şaşırdı. Konsolosluğu aradım.

Telefonda konuştuğum kişi Cemal’in çıktığını söyledi. 25-30 yaşlarında birisi geldi demir parmaklıkların yanına. Korku dolu bir yüz ifadesi vardı. ‘Odaları kontrol ettim, hiç kimse yok’ dedi ama yüzüme bakmadı. O an dehşet yaşadım. Yasin Bey’i (Yasin Aktay) aradım. (Mahkeme başkanı Cemal Kaşıkçı bir şey olursa Yasin Aktay’ı ara dedi mi?) Hayır.

HABERLERDEN ÖĞRENDİM

Cemal’in öldürüldüğünü herkes gibi gazetelerden öğrendim. Haberlerden, resmi mesajlardan... Twitter’dan yayınladılar, Cemal Kaşıkçı öldürüldü yazdılar. (Suudi yetkililer görüştü mü sizle?) Hayır. Çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla çağrıldı. O konsolosluktaki tüm insanlardan şikayetçiyim. Orada uçan kuştan bile şikâyetçiyim. Şoföründen, çaycısından, bilenden bilmeyenden. Tek kişi kaldım ben.”

ARKADAŞLARI UYARMIŞ

Tanık olarak dinlenen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Kaşıkçı ile yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu söyledi. Aktay, “Arkadaşları ‘ikinci görüşmeye gitme’ diye uyarmış ama o olumlu havaya güvenmiş” dedi. Aktay’ın ardında olay tarihinde konsoloslukta çalışan 6 kişi daha tanık olarak dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi. Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018 günü evlilik işlemleri için girdiği İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Firari sanıklara yasa gereği atanan avukatlar, müvekkilleri ile görüşemediklerini bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Hatice Cengiz’in avukatı ise konsoloslukta keşif yapılmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, sanıklara yakalama kararının devamına, İnterpol’e yazılan yazının cevabının beklenilmesine, 3 tanığın zorla getirilmesine karar verdi. Duruşmayı Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard (altta) da izledi.