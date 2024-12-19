Öpüşmeye ‘Hayasızca hareket’ davası

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Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma tamamlandı. Savcılığın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat’ın Sıla Doğu’yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü belirtildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Dilan Polat ve Sıla Doğu, “Refleks olarak 2 saniye dudak dudağa geldik” diyerek iddiaları reddetti. İddianamede herkese açık gece kulübünde gerçekleşen eylemin “Hayasızca hareketler” suçunu oluşturduğu belirtilerek Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında “Hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.