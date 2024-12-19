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Öpüşmeye ‘Hayasızca hareket’ davası

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#Dilan Polat#Sıla Doğu#Öpüşme
Öpüşmeye ‘Hayasızca hareket’ davası
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

DİLAN Polat ve ablası Sıla Doğu, Beşiktaş’ta bir mekanda düzenledikleri partide dudak dudağa öpüşmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Polat ve Doğu hakkında 21 Ekim’de re’sen soruşturma başlatmıştı.

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Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma tamamlandı. Savcılığın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat’ın Sıla Doğu’yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü belirtildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Dilan Polat ve Sıla Doğu, “Refleks olarak 2 saniye dudak dudağa geldik” diyerek iddiaları reddetti. İddianamede herkese açık gece kulübünde gerçekleşen eylemin “Hayasızca hareketler” suçunu oluşturduğu  belirtilerek Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında “Hayasızca hareketlerde bulunmak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

 

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#Dilan Polat#Sıla Doğu#Öpüşme

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