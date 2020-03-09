Optimum ne demek? Optimum nedir? Optimum TDK kelime anlamı

Genel anlamı ile bakılacak olduğunda Optimum ‘En uygun, en elverişli’ anlamları taşımaktadır. Aynı zamanda ‘Uygun değer’ olarak da cümle içinde farklı durumlar için değerlendirilebilmektedir. Hem coğrafi bir alan hem bir ortam hem de canlılar üzerinde kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Optimum Nedir?

Ortak bir kelime olarak en uygun, en elverişli şeklinde değerlendirilse dahi değişik konular üzerinde cümle içerisinde anlam farklılığı yaratabilmektedir.

- Bir organizmanın tam olarak gelişebilmesi için uygun ve seri çevre faktörü,

- En iyi cevabını verildiği durum,

- Sıcaklık, nem ya da ışık açısından en elverişli durum,



Bu gibi anlamlar ile beraber farklı durumlar için optimum kelimesi kullanılabilmektedir.

Optimum TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında optimum kelimesi doğrudan ‘en elverişli ve en uygun’ anlamları taşımaktadır. Bir ortam ya da bir durum ile kişi adına uygun ve elverişli tabirini katmak için cümle içerisinde değerlendirilebilmektedir. Televizyonda ya da yazılı basında çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alır. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de çok fazla değerlendirilen kelimeler içerisinde bulunuyor.