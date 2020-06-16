Optimize ne demek? Optimize etmek nedir? Optimize TDK kelime anlamı

Özellikle herhangi bir çalışmanın en iyi şekilde ele alınmış hali olarak optimize kelimesi öne çıkmaktadır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden anlamına bakıldığı zaman, ‘En iyi şekilde kullanmak ya da en uygun hale getirmek’ biçiminde ifade almaktadır.

Optimize Ne Demek?

Optimize kelimesi İngilizce kökenli olarak değişiklik göstermiş ve Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Bu doğrultuda TDK bu kelime için karşılık olarak, ‘En uygun hale getirmek ile beraber en iyi şekilde kullanmak’ biçiminde bir anlam sunmaktadır. Özellikle böylesi bir cümleyi tek bir kelimeye sığdırdığı için günümüzde oldukça önemlidir. Değişik sektörler açısından yapılan çalışmalar, eğitimsel işlemler veya gündelik yaşamdaki herhangi bir olgu adına değerlendirilebilir.

‘’Çalışmalarımızı optimize edebilmek için tüm gayretimizle devam etmeliyiz.’’

Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına ifade ettiği anlam üzerinden değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

Optimize Etmek Nedir?

Optimize kelimesi içerdiği anlam ile beraber cümle içerisinde daha rahat bir kullanım imkanı tanımaktadır. Yani bu doğrultuda en iyi şekilde kullanmak ya da en uygun hale getirmek gibi bir ifade optimize sözcüğü üzerinden tek seferde anlatılabilmektedir. Amaca uygun olarak farklı yerlerde optimize kelimesini taşıdığı bu anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.