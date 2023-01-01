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Optimar’dan 2022’nin ‘En’leri Hürriyet yılın gazetesi seçildi

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#Hürriyet#Ödül#Yılın Enleri
Optimar’dan 2022’nin ‘En’leri Hürriyet yılın gazetesi seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

Optimar araştırma şirketi ‘Yılın En’lerini’ seçti. Türkiye’nin 26 ilinde, 18 yaş üstü 2 bin kişinin katıldığı bir araştırmaya göre Hürriyet ‘Yılın en iyi gazetesi’ seçilirken, en iyi haber kanalı CNN Türk, ‘Yılın en iyi tartışma programı’ ise Tarafsız Bölge oldu.

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Yılın en iyi kadın oyuncusu sorulduğunda katılımcıların yüzde 15’i Ezgi Mola’yı söylerken, Demet Özdemir ikinci, Eda Ece ise üçüncü en iyi kadın oyuncu seçildi. Yılın en iyi erkek oyuncusu ise yüzde 16.5 ile Burak Özçivit oldu. Sıralamada yer alan diğer ‘Yılın En’lerinden bazıları ise şöyle:

- Yılın en iyi gazetesi: Hürriyet

- Yılın en iyi haber kanalı: CNN Türk

- Yılın en iyi tartışma programı: Tarafsız Bölge

- Yılın en iyi kadın oyuncusu: Ezgi Mola

- Yılın en iyi erkek oyuncusu: Burak Özçivit

- Yılın en iyi kadın şarkıcısı: İrem Derici

- Yılın en iyi erkek şarkıcısı: Tarkan

- Yılın en iyi şarkısı: Zeynep Bastık-Ara

- Yılın en iyi voleybol takımı: Fenerbahçe

- Yılın en iyi basketbol takımı: Fenerbahçe

- Yılın en iyi futbol takımı: Galatasaray

- Yılın en iyi futbolcusu: Kerem Aktürkoğlu

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- Yılın en başarılı sporcusu: Busenaz Sürmeneli

 

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#Hürriyet#Ödül#Yılın Enleri

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