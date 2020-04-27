Opsiyonel Ne Demek? Opsiyonel Nedir? Opsiyonel Tdk Kelime Anlamı

Opsiyonel Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızcadan yerleşerek bu sözcük grubu üzerinden Türkiye'de çok fazla değerlendirilir. Türk Dil Kurumu açısından opsiyonel kelimesinin anlamını bakıldığında ‘isteğe bağlı’ karşılığı bulduğu görülüyor.

Opsiyonel Ne Demek?

Opsiyonel belli bir anlamı olan ve farklı kelimeler ile anlatılabilen sözcükler arasında yer almaktadır.

- İsteğe bağlı,

- Standart olmayan,

- Seçimlik,

Bu gibi anlamlar üzerinden opsiyonel kelimesi gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilir. Özellikle belli başlı bazı sözleşme ve anlaşmalar söz konusu olduğunda opsiyonel önemli bir parantez olarak öne çıkmaktadır.

Opsiyonel Nedir?

Opsiyonel kelimesi herhangi bir durum ya da olgu karşısında kişinin isteğine bağlı olarak bırakılmış bir nevi açık kapıdır. Örneğin futbolcularla yapılan sözleşmelerde 1 yılı opsiyonlu gibi cümleler ile karşılaşılabilir. Yani ele alınan sözleşme kapsamında 1 yılı karşılıklı isteğe bağlı olarak devam edip etmeme durumudur. Aynı zamanda herhangi bir alışveriş söz konusu olduğunda farklı eşyalar için de opsiyon amaca bağlı olarak kullanılmaktadır. Şirketler arası anlaşmalarda da önemli bir yere sahip kelimedir.