Opsiyon ne demek? Opsiyon nedir? Opsiyon Tdk Kelime Anlamı

Birbirinden farklı anlamları taşıyan opsiyon kelimesinin ilk ifadesi ‘seçenek’ olarak öne çıkıyor. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılan bu kelime, ayrıca yazılı olarak da resmi kanallarda değerlendiriliyor. Bir örnek vermek gerekirse;



‘’Bu iş için bir diğer opsiyon kullanılabilir’’

Buradaki ifade seçenek olarak öne çıkmaktadır.



Opsiyon Nedir?



İlk olarak seçenek anlamı üzerinden değerlendirilen opsiyon kelimesi, bunun yanında pek çok farklı anlam eşliğinde cümlede kullanılabilmektedir.



- Borç senetlerinin bankalara ödenmesi konusunda, vade tarihinden itibaren tanınan gün sayısı,

- Uçak ya da vapur gibi farklı araçlar için önceden ödeme gerçekleştirmeden yer ayırtma,

- Herhangi bir alışveriş içerisinde sonucun karara bağlanması konusunda, genel olarak satıcının alıcıya tanımış olduğu süre,



Bu tabirler üzerinden de opsiyon kelimesi farklı anlamlara gelebilmektedir.



Opsiyon TDK Kelime Anlamı



Türk Dil Kurumu üzerinde opsiyon kelimesi daha çok ‘seçenek’ anlamı üzerinden öne çıkıyor. Gündelik yaşam içerisinde hem sözlü hem de yazılı olarak seçenek ifadesi üzerinden opsiyon kelimesi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu ifadenin ayrıntılı anlamları kapsamında yer ayırtma, bankacılık ile alıcı ve satıcı arasındaki işlemler olarak da değerlendirilmektedir. Opsiyon kelimesi TDK anlamı ile beraber bu ifadeler üzerinden kullanılabilir.