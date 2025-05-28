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Operasyonlarda kurtarılan 107 kadın, sınır dışı edildi

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#Iğdır'da Operasyon#İnsan Ticareti#Fuhuş
Operasyonlarda kurtarılan 107 kadın, sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:18

Iğdır'da insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda kurtarılan 25 Azerbaycan, 78 İran, 1 Kırgızistan, 3 Özbekistan vatandaşı toplam 107 kadın sınır dışı edildi. 

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında; Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekipleri 3 ay süren çalışma sonucunda insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR 

Yabancı uyruklu kadınların Iğdır çıkışındaki eğlence mekanlarında çalıştırıldıkları, zorla fuhuş yaptırdıkları, yasal kalma süresi sona eren yabancı uyruklu şahıslara sahte belgeler temin edildiği tespit edildi. Iğdır KOM Şube Ekipleri, 24 Mayıs günü 9 eğlence merkezine termal kameraların da kullanıldığı bir operasyon gerçekleştirdi. 

Operasyonlarda kurtarılan 107 kadın, sınır dışı edildi

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Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı belirlenen bir şahısla birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin Emniyetten, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı operasyonda adliyeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

107 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyon kapsamında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 25 Azerbaycan, 78 İran, 1 Kırgızistan, 3 Özbekistan vatandaşı toplam 107 kadın hakkında deport işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi.

Operasyonlarda kurtarılan 107 kadın, sınır dışı edildi

EN BÜYÜK OPERASYON 

Operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yapan Iğdır Valiliği, "Bu operasyon; personel sayısı, hedef alınan adres yoğunluğu, eş zamanlılık seviyesi ve ortaya çıkarılan suç unsurlarının çeşitliliği bakımından, Iğdır ilinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük organize suç operasyonlarından biri olma özelliği taşımaktadır" dedi.

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#Iğdır'da Operasyon#İnsan Ticareti#Fuhuş

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