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Operasyonla yakalandı: 3D yazıcıyla yaptı ve x-ray tarafından fark edilmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Suikast#Silah#3D Yazıcı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:46

Ankara'da 3D yazıcıyla x-ray cihazı tarafından fark edilemeyen "suikast silahı" üreten şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun, 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan suikast silahı yaptığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin Serhat Mahallesi'ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, ürettiği silahları satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonla yakalandı: 3D yazıcıyla yaptı ve x-ray tarafından fark edilmiyor

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3D yazıcıyla yapılmış "Harlot 22" olarak adlandırılan 8 suikast silahı, 8 tabanca şarjörü, 9 tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve buna takılı içinde tabanca modellerinin çizili olduğu hafıza kartı ele geçirildi.

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Şüphelinin Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Operasyonla yakalandı: 3D yazıcıyla yaptı ve x-ray tarafından fark edilmiyor

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#Suikast#Silah#3D Yazıcı

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