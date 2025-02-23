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Operasyonla ortaya çıktı: Saklamak için 3 ev kiralamış

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Narkotik#Uyuşturucu
Operasyonla ortaya çıktı: Saklamak için 3 ev kiralamış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 14:44

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. ve Ş.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Atakum ilçesi Mimar Sinan ve Atakent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenledi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Operasyonla ortaya çıktı: Saklamak için 3 ev kiralamış

Soruşturmanın devamında, Y.Ç.’nin kendi evinin dışında uyuşturucu maddeleri saklamak için 3 farklı ev daha kiraladığı tespit edildi. Bu evlerde yapılan aramalarda, valizlerin içerisine gizlenmiş 30 bin sentetik hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 ecstasy, 5 gram esrar ve 3 hassa terazi ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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Operasyonla ortaya çıktı: Saklamak için 3 ev kiralamış

 

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#Samsun#Narkotik#Uyuşturucu

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