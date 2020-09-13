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Gündem
Mustafa TURAPOĞLU/ DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Operasyondaki komandonun fotoğrafı paylaşıldı!

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Operasyondaki komandonun fotoğrafı paylaşıldı!
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JANDARMA Genel Komutanlığı, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'na katılıp kayalık üzerinde nişan alan komandonun fotoğrafını,  'Kahramanların Ölümü' şiirinde yer alan sözler ile paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, Van'da devam eden 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'na katılan bir komandonun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta operasyonda görev yapan komandonun, kayalıkları üzerindeki yüksek bir noktada tüfeği ile nişan aldığı görüldü. Fotoğraf, yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın, 'Kahramanların Ölümü' şiirinde yer alan, "Gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için" sözleri ile paylaşıldı.

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