×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Operasyonda şüphelinin açtığı ateşte polis memuru ayağından yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri Operasyonu#Organize Suçlar#Uyuşturucu Operasyonu
Operasyonda şüphelinin açtığı ateşte polis memuru ayağından yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 13:28

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateşte Özel Harekat polisi, ayağından yaralandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalandı. Aramalarda; 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Gözden KaçmasınOnlyfans operasyonu: Müstehcenlikten elde ettikleri parayı aklayan 25 kişiye operasyon Gözaltı kararı verilen isimler belli olduOnlyfans operasyonu: Müstehcenlikten elde ettikleri parayı aklayan 25 kişiye operasyon! Gözaltı kararı verilen isimler belli olduHaberi görüntüle

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan operasyon sırasında şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat polisi, ayağından yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınSilah zoruyla evine girdikleri kadının ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle hesabından para çektiler Şüpheliler operasyonla yakalandıSilah zoruyla evine girdikleri kadının ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle hesabından para çektiler! Şüpheliler operasyonla yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri Operasyonu#Organize Suçlar#Uyuşturucu Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!