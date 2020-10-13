MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOperasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi
GeriGündem Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Operasyona giden jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalına tedavi
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ’nin Çaltıkuru köyünde operasyona giden jandarma, yaralı bulduğu kaya kartalını ilk müdahalesini yapıp, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kliniği'ne teslim etti.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaltıkuru köyünde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyona çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baygın halde yaralı kaya kartalı buldu. Jandarma ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı kartalı, Hakkari'ye getirip, Veteriner İşleri Müdürlüğü Kliniği’ne teslim etti. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen kartalın yapılan kontrollerinde kanadının kırık olduğu, sindirim sisteminde problem bulunduğu ve yediği yiyecekten zehirlendiği tespit edildi.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kartalı zamanında kliniğe ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti. Kartalın kanadını sardıklarını ve beslediklerini belirten Cindioğlu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle