Operasyon Sütlaç

Koronavirüs nedeniyle 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, İstanbul Maltepe’de bulunan bir sitenin içindeki 15 metrelik dehlize 3 yavru kedi düştü. Yavrulardan ikisi ölürken, bir tanesi acı acı miyavlayarak yardım istedi. Site sakinleri ilk olarak itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye erleri iki istinat duvarı arasındaki boşluğa girmenin çok riskli olacağına karar vererek kediyi kurtaramayacaklarını belirtti. Bunun üzerine AKUT’tan yardım istendi fakat onlar da çaresiz kaldı. Bir kez de AFAD denendi ama çare yoktu. Site sakinlerinin pek çok kurtarma denemesi sonuçsuz kaldı. Ertesi gün battaniyeler bağlandı, kalın borular birbirine eklendi. “Olur ya tırmanırsa, minik ayakları kayıp da düşmesin” diye de battaniyelerin üzerine keçeler sarıldı. Yine gece yarısı olmuştu ve aşağıdan ses kesilmişti. Herkes evlerine dağılıp, sabaha kadar kedinin yukarı tırmanması için dua etti.

KEDİ SESİNE DAYANAMADI

Üçüncü günün sabahında kedi halen aşağıdaydı ve battaniyelerle yapılan kurtarma yoluna tırmanmıyordu. Aşağı sepetle mama indirildi. Kurtarma çalışmalarını takip eden komşulardan biri, YouTube’dan kedi sesi açmalarını isteyip, “Hiçbir kedi, kedi sesine kayıtsız kalmaz” diye fikir verdi. Minik kedi, kendisine dinletilen kedi sesine dayanamayarak yukarı tırmanmaya başladı. Yorgunluktan bitkin düştüğü anda, beline kadar dehlize giren bir komşu onu kaptığı gibi gün ışığına çıkarttı. Kedinin kurtarıldığı haberi sitede bayram havası yarattı. Sevinçten ağlayanlar, birbirlerine sarılanlar oldu. Yavru kedi ilk olarak veterinere götürüldü. 11 yaşındaki Eylül Bilginer sahiplendiği kediye Sütlaç adını koydu.

‘Sütlaç’ adı verilen yavru kediyi 11 yaşındaki Eylül Bilginer sahiplendi.

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