Operasyon sonucunda 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na, 30 polis karantinaya alÄ±ndÄ±

Bursa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼, merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esi Hacivat mahallesine geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. 2 bin 500 emniyet personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda belirlenen adreslere baskÄ±nlar dÃ¼zenlenirken, ekipler koronavirÃ¼se karÅŸÄ± eldiven ve maskeyle Ã¶nlem aldÄ±. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ecstasy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kÃ¶k Hint keneviri, 10 adet ruhsatsÄ±z tabanca, 8 adet pompalÄ± tÃ¼fek ve 327 adet fiÅŸek ele geÃ§irildi.Â

50 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Operasyonda, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla 25 ÅŸÃ¼pheli, aralarÄ±nda uyuÅŸturucu madde kullandÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±mÄ±na Ã¶zendirdiÄŸi aynÄ± zamanda Hint keneviri yetiÅŸtirdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 25 ÅŸÃ¼pheliyle birlikte toplam 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, Bursa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan 50 ÅŸÃ¼pheliden, 11'iÂ tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi.

1 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KORONAVÄ°RÃœS TESTÄ° POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI

Cezaevine gÃ¶nderilen tutuklu sanÄ±klara Ã¶nce koronavirÃ¼s testi yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan deÄŸerlendirmenin sonucunda bir kiÅŸinin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine sanÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alan ve evinde arama yapan polislerle ve temas halinde bulunduklarÄ±meslektaÅŸlarÄ± karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. KoronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesi bulunan 30 polis, YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile Bursa Åžehir Hastanesiâ€™ne giderek koronavirÃ¼s testi yaptÄ±rdÄ±. Polislere yapÄ±lan koronavirÃ¼s testinin sonuÃ§lanmasÄ± bekleniyor.