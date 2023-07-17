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Operasyon: Karat

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Dolandırıcılık#Operasyon
Operasyon: Karat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Diyarbakır’da polis ekipleri, sahte ve düşük ayarlı altın satıp dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca yüzlerce görüntü izleyen polis, bir atölyede baskı makineleri ile sahte altın üretildiğini belirledi.

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Hurda altınların eritilip içine bakır katılarak, ‘çantacı’ olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı. 18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı; aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri ve hassas teraziler ele geçirildi. Polis ekiplerince ayrıca atölyede dedektörle toprak alanda arama yapıldı.

Polisin yaptığı çalışmalarda kuyumcuda ele geçirilen altınların analizler sonucunda sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Karat’ adlı operasyonun ‘Ekonomik Suçlarla Sinerjik Mücadele’ kapsamında kentte yapılan ilk operasyon olduğu kaydedildi.

 

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#Diyarbakır#Dolandırıcılık#Operasyon

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