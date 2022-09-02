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Operasyon düzenlendi, İbranice kitap ele geçirildi

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#Balıkesir#Bandırma#İbranice
Operasyon düzenlendi, İbranice kitap ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 11:44

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda İbranice yazılı dini kitap ile sikke ve yüzük ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenlendi.

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İşte ele geçirilen İbranice kitapİşte ele geçirilen İbranice kitapHaberin Tüm Görselleri

Şüpheyle durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 4 kişinin üzerlerindeki aramada tarihi eser oldukları değerlendirilen 8 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap, 1 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ile 2 dedektör ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyon düzenlendi, İbranice kitap ele geçirildi

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#Balıkesir#Bandırma#İbranice

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