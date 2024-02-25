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Operalardaki figüranlara kadro yolu

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#Devlet Opera Balesi Müdürlükleri#Figüran#Devlet Memurları Kanunu
Operalardaki figüranlara kadro yolu
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Devlet Opera Balesi Müdürlükleri’nde figüran sözleşmesiyle görev yapan sanatçılar, kadroya atanma talepleri reddedilince dava açtı. Mahkemeler, davacıların sahne üstünde görev yaptıklarına ve figüran olmadıklarına hükmetti, kadrolu olarak atanmalarına karar verdi.

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2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kamuda sözleşmeli çalışan binlerce personelin kadrolu olarak atanması mümkün hale geldi. Ancak yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi’nde figüran sözleşmesi ile hizmet veren sanatçıların, yapılan değişikliğin kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle kadrolu olarak atanma talepleri kabul edilmedi. Bu nedenle de sanatçılar mahkemelere başvurarak kadrolu olarak atanmaları talebinde bulundu.

‘HAKLARINI VERİN’

Soprano L.K.’nın davasında Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, “Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelere göre davacının rol aldığı oyunlarda sahne üstünde görev yapan personel kapsamında soprano olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır” denildi. Kararda, mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya, ödenmesine de hükmedildi. İzmir’de açılan benzer bir davada da aynı karar çıktı. Böylece figüranlara kadro yolu açılmış oldu.

 

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#Devlet Opera Balesi Müdürlükleri#Figüran#Devlet Memurları Kanunu

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