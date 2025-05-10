Opera ve Bale Festivali sahne diyor

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Sanatseverler dünya çapında ilgi gören yapıtları İstanbul’da izleme fırsatı buluyor. Festivalin 3 Haziran’da Boris Eifman’ın Rus Hamlet’le birlikte sona ereceği belirtildi. Festivalin sadece yetişkinlere yönelik olmadığı gençler ve çocuklar için özel Kül Kedisi prömiyeri gerçekleştirileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI YILDIZLAR GELİYOR

Uluslararası opera ve bale festivali için yoğun ilginin olduğu belirtildi. Dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan Gılgamış Destanı’na değinen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, “Adnan Saygun’un hem bestesini yaptığı hem librettosunu yazdığı Gılgamış Destanı yıllar sonra ilk kez seyirciyle buluşmuş olacak” dedi.

Sağtürk, “Belki de gidip de görmek istediğimiz ama bilet bulmakta çok zorluk çektiğimiz uluslararası yıldızlarımızı da burada ağırlayacağız. Anna Karenina, Rus Hamlet burada olacak” ifadelerini kullandı. Sağtürk, 3 bin 500 kişilik sanatçı ve teknik ekip kadrosunun festivale hazırlandığını söyledi.